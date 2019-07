Pilzsammler findet Leiche in Wald bei Lauf

LAUF/SCHÖNBERG - Mitten in einem Wald bei Lauf im Nürnberger Land hat ein Pilzsammler am Sonntagmorgen eine Leiche entdeckt. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Ermittler der Spurensicherung und Kripo sind vor Ort.

In diesem Waldstück zwischen Lauf und Schönberg hat ein Pilzsammler am Sonntagmorgen eine männliche Leiche entdeckt. Foto: News5



Gegen 7.30 Uhr hat ein Pilzsammler in einem Waldstück zwischen Lauf und Schönberg einen toten Mann entdeckt. Er alarmierte sofort die Polizei. "Die Leiche lag mitten im Wald, etwa einen Kilometer von der Kreisstraße Lauf entfernt", berichtet Rainer Seebauer, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken am Sonntag. Die Identität des Opfers und wie lange der Mann bereits tot ist, ist noch unklar. "Die Verletzungen der Person deuten jedoch auf ein Gewaltverbrechen hin", so die Polizei. Ermittler der Spurensicherung und der Kriminalpolizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen.

