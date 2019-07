Pilzsammler findet Leiche in Wald bei Lauf: Zeugen gesucht

LAUF/SCHÖNBERG - Mitten in einem Wald bei Lauf im Nürnberger Land hat ein Pilzsammler am Sonntagmorgen eine Leiche entdeckt. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Ermittler der Spurensicherung und Kripo sind vor Ort.

In diesem Waldstück zwischen Lauf und Schönberg hat ein Pilzsammler am Sonntagmorgen eine männliche Leiche entdeckt. Foto: News5



Gegen 7.30 Uhr hat ein Pilzsammler in einem Waldstück zwischen Lauf und Schönberg einen toten Mann entdeckt. Er alarmierte sofort die Polizei. "Die Leiche lag mitten im Wald, etwa einen Kilometer von der Kreisstraße LAU7 entfernt", berichtet Rainer Seebauer, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, am Sonntagvormittag. Die Identität des Opfers und die Hintergründe sind noch unklar. Auch gebe es keine aktuelle Vermisstenmeldung zu dem Fall.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Tötungsdelikt. "Die Verletzungen der Person deuten jedoch auf ein Gewaltverbrechen hin", so die Polizei. Dem Pressesprecher zufolge liege die Tat wohl noch nicht all zu lange zurück. So sei die Leiche beim Auffinden noch nicht verwest gewesen. Laut Seebauer war das Opfer etwa 30 Jahre alt.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler der Spurensicherung und der Schwabacher Kriminalpolizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Zur Untersuchung wurde die Leiche in die Rechtsmedizin nach Erlangen abtransportiert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes an dem Waldstück rechts der Straße von Lauf nach Schönberg verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Dieser Artikel wurde am Sonntag, den 14. Juli, gegen 15.10 Uhr aktualisiert.

