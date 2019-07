Prügelei bei BR-Radltour: Zwei Polizisten verletzt

Aggressiver 30-Jähriger hielt Beamte auf Trab - vor 21 Minuten

LAUF AN DER PEGNITZ - Ein aggressiver 30-Jähriger sorgte am Dienstag am Rande der BR-Radltour für Unruhe in Lauf an der Pegnitz. Zunächst lieferte er sich eine Prügelei, als dann Polizisten seine Identität feststellen wollten, verletzte er zwei der Beamten.

Der 30-Jährige, so schildert es die Polizei, verhielt sich aggressiv und leistete massiven Widerstand, als die Beamten seine Identität feststellen wollten. Dabei verletzte er zwei der Polizisten leicht, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Veranstaltung auf der Sembachwiese verlief ansonsten aus polizeilicher Hinsicht völlig störungsfrei.

lio