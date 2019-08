Rentner bedroht Polizisten mit Messer - die zücken ihre Waffen

67-Jähriger wehrte sich gegen Streife und verletzte Beamten dabei leicht - vor 32 Minuten

NEUNKIRCHEN A. SAND - Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen Nachbarn in Neunkirchen am Sand. Ein Rentner zückte ein Klappmesser, drohte damit - dann rückte die Polizei an. Doch auch von der Streife ließ sich der 67-Jährige nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil.

Warum der Streit eskalierte, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der 67-Jährige wütete aber auch weiter, als eine Streife eintraf. Statt das Klappmesser - wie von den Beamten gefordert - zu schließen, öffnete er es erneut. Eine Drohung, so fassten es zumindest die Polizisten auf - und zogen ihre Dienstwaffen. Ein Signal, dass den Rentner zum Aufgeben zwang. Er legte das Messer ab.

Als der 67-Jährige anschließend gefesselt werden sollte, wehrte er sich aber erneut gegen die Streife und entriss sich mehrfach den Polizisten. Dabei verletzte sich einer der Beamten leicht, er blieb aber weiterhin dienstfähig. Auf den Rentner, das teilt die Laufer Polizei mit, wartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung.

