Schnaittach: Feuer auf Balkon in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

Die Brandursache ist derzeit noch unklar - vor 1 Stunde

LAUF AN DER PEGNITZ - In den frühen Morgenstunden ist am Montag aus noch ungeklärter Ursache auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 1.30 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses an der Bayreuther Straße den Brand und verständigte die Feuerwehr. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schnaittach konnten das Feuer schnell löschen. Die Wohnung und der Dachstuhl des Hauses jedoch wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt, erklärt das Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Brandschaden bei rund 50.000 Euro liegen.

krei