Schwerer Unfall auf A9: Mädchen verstirbt nahe Schnaittach

SCHNAITTACH - Am Donnerstag kollidierte ein Kleinwagen mit einem Pannen-Lkw, der auf der rechten Standspur stand. Für ein Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Am Donnerstag ist es auf der A9 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.



Am Donnerstagvormittag war ein Mann in einem Kleinwagen auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. In dem Auto befanden sich auch zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Zwischen Schnaittach und Hormersdorf kollidierte das Auto aus noch ungeklärter Ursache mit einem Pannen-Lkw, der sich auf der rechten Standspur befand. Der Fahrer und der Junge kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, es verstarb noch am Unfallort.

Ein Sachverständiger ist vor Ort, die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten werden sich noch bis in den Nachmittag hinziehen. Die A9 ist in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Schnaittach umgeleitet.

