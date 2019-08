Streit eskaliert: Frau rennt über Gleise und schlägt zu

Die Flüchtige schlug auf zwei Personen ein - vor 1 Minute

RÖTHENBACH - Ein Streit am S-Bahnhof Steinberg in Röthenbach an der Pegnitz ist in der Nacht auf Montag eskaliert. Eine noch Unbekannte überquerte das Gleis und schlug zwei Personen. Die Frau flüchtete daraufhin.

Mehrere Personen gerieten in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen heftigen Streit. Eine noch unbekannte Frau überquerte das Gleis am S-Bahnhof Steinberg und ging dort auf eine 16-jährige Rückersdorferin los. Diese wurde dadurch am linken Auge verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Schwaig wollte zwischen den beiden Frauen schlichten und wurde dann ebenfalls von der Unbekannten zweimal ins Gesicht geschlagen. Die Frau flüchtete.

Wer Angaben zur Sache machen kann, wird gebeten sich unter 09123/94070 mit der Polizei Lauf a. d. Pegnitz in Verbindung zu setzen.

mlk