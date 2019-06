Leberkäs als deutscher Burger: Instagram-Accounts mit Humor

Zwei lustige Kanäle haben bereits tausende Follower - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Typische deutsche Verhaltensweisen und Produkte, dazu fällt eigentlich jedem sofort ein Beispiel ein. Diese Klischees und Eigenheiten wandeln zwei Instagram-Accounts seit wenigen Wochen in witzige Memes um und gewinnen dafür immer mehr Follower.

Bilderstrecke zum Thema "Fränkische Dings": Die Pegnitz ist Frankens Hudson River Der Instagram-Account "deutschedings" postet erst seit wenigen Wochen Memes über typisch deutsche Produkte und Personen und hat damit aber schon über 42 000 Follower gewonnen. Wir haben uns mal an einigen Memes zu Franken probiert.



Wir Deutschen sind immer pünktlich, fleißig, tragen Dirndl und Lederhosen und trinken natürlich viel Bier. Klischees, die - vor allem, was das Tragen von Trachten angeht - zwar nicht auf die Mehrheit der Deutschen zutrifft, für die wir im Ausland aber trotzdem berühmt sind. Für was wir allerdings ganz und gar nicht berühmt sind: Humor, denn die Deutschen gelten im Ausland gemeinhin doch als eher prüde und wenig ironisch, was die eigenen Eigenheiten angeht. Wenn überhaupt, richtete sich der kollektive Humor meist gegen Andere als gegen uns selbst.

Dass die deutschen Eigenheiten, Verschrobenheiten und Alltagsroutinen allerdings durchaus Potenzial für gute Witze abgeben, haben die Betreiber von zwei Instagram-Accounts entdeckt und innerhalb kurzer Zeit tausende Follower für sich begeistern können. Der Kanal "alman_memes2.0", erst seit rund eineinhalb Monaten aktiv, postet vor allem Memes, die sich mit teilweise eigentümlichem deutschen Verhalten beschäftigen:

Über 55.000 Menschen folgen dem Account bereits seit seinem Start. Bei 42.000 Followern liegt aktuell der Account "deutschedings", der auch erst seit wenigen Wochen aktiv ist. Dort posten die Betreiber die deutsche Alternative für meist amerikanische Produkte und Persönlichkeiten.

Das beste daran: Die Memes kommen ganz ohne jeglichen Buhmann aus. Gelacht wird lediglich über sich selbst, denn meist findet man sich dann doch in den ein oder anderen gezeigten Kuriositäten wieder.

ankl