Leergut-Krise: Fränkische Brauerei verlangt neun Euro Pfand

Anschaffung kostet mehr - kommt ein Kasten nicht zurück, zahlt der Brauer drauf - vor 25 Minuten

RÖDENTAL - Gerade im Sommer haben kleine Brauereien massive Leergut-Probleme. Um die Flaschen-Krise in den Griff zu bekommen, erhöht nun ein fränkischer Unternehmer das Pfand massiv - und verlangt neun Euro. Er prangert die Wegwerfgesellschaft an.

Jedes Jahr, besonders im Hochsommer, bricht bei Frankens Klein-Brauern der Flaschen-Notstand aus. © dpa



Jedes Jahr, besonders im Hochsommer, bricht bei Frankens Klein-Brauern der Flaschen-Notstand aus. Foto: dpa



"Da ist Gefahr im Verzug", sagt Christof Pilarzyk dem Coburger Tagblatt. Er ist Mitbetreiber der Brauerei Grosch im oberfränkischen Rödental, seit Jahren ärgert er sich über den Rücklauf seiner Bierkästen. Acht Cent kostet im Handel eine Glasflasche Pfand, 1,50 Euro der Plastikkasten - das macht insgesamt exakt 3,10 Euro. Zahlen muss Pilarzyk wie viele seiner Kollegen in der Anschaffung aber deutlich mehr. Für bis zu zehn Euro muss der Unternehmer aus Rödental das Leergut einkaufen. Kurz gesagt: Kommt ein Kasten aus dem Handel nicht zurück, zahlt der Brauer drauf. Existenzbedrohend sei das, gerade für kleinere Braueien, sagen die Betreiber.

Das niedrige Pfand, sagt Pilarzyk, verleite zur Schlampigkeit. Hier eine Flasche, die im Gebüsch landet, dort ein Kasten, der als Sitzgelegenheit im Keller genutzt wird - und genau hier beginnen die Probleme. Auch der Handel sei nachlässig, sagt der Brauer, zuletzt habe er laut einem Bericht des Coburger Tagblattes 80 Kästen aus den Supermärkten zurück bekommen, wahllos bestückt mit verschiedenen Flaschen. Sie alle müssen aufwendig sortiert werden. Das kostet Arbeitszeit, Grosch habe dafür extra einen Mitarbeiter angestellt. Jahr für Jahr muss die Brauerei 1000 bis 1500 Kästen nachkaufen.

Häufig verschmuzen Mehrwegflaschen die Umwelt

"Es geht um die Zukunft der kleinen Brauereien und um die Biervielfalt, die wir hier in Franken haben", sagt Georg Rittmayer, Präsident des Verbandes privater Brauereien in Bayern. Die Situation sei dramatisch, die Höhe des Pfandes seit 40 Jahren unverändert. Auch er forderte erst kürzlich eine Erhöhung, auch größere Unternehmen sollen sich daran beteiligen, so der Experte. Bislang bleibt sein Vorstoß aber folgenlos. Großen Braueien sei das Leergut "ziemlich egal".

"Auf Einwegplastikflaschen beträgt das Pfand 25 Cent. Wie kann es sein, dass auf Müll ein höheres Pfand verlangt wird als auf Mehrwegbierflaschen?", sagt Rittmayer dem Coburger Tagblatt. Früher waren es Plastikflaschen, die die Natur verschmuzten. Heute sind es immer häufiger Mehrwegbehälter.

Bier aus Franken gesucht: Quizrunde Nr. 1 © Montage: Sabine Schmid Sie sind ein Freund der fränkischen Bierkultur? Und schätzen die regionalen Privatbrauereien? Wunderbar. Aber erkennen Sie die Brauerei auch am Kronkorken? Testen Sie Ihr Wissen bei unserem Quiz! Jetzt Quiz starten © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 1/10: Silberner Brauerstern auf Hellblau. Wer ist's? Reichhold aus Hochstahl Wiethaler aus Neunhof Wagner aus Merkendorf Die Brauerei Wagner aus Merkendorf, erstmals erwähnt 1797. Rund um Bamberg wird das Wagner sehr geschätzt, besonders das ungespundete Lager und das naturtrübe Kellerbier. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 2/10: Diese Kirchtürme deckeln welches Bier? Trunk aus Vierzehnheiligen Mönchshof aus Kulmbach Klosterbräu aus Gößweinstein Brauerei Trunk aus Vierzehnheiligen/Bad Staffelstein, der gute Stoff wird auch Nothelfer genannt. Nothelfer? Die Erklärung ist einleuchtend: Seit 1803 wird das Bier oberhalb der Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen gebraut. Und wenn die erschöpften Pilger seit jeher oberhalb des Gotteshauses aus dem nahen Wald kommen, stärken sich nicht wenige erst mal mit einem kühlen Bier, bevor sie dann die Kirche betreten. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 3/10: Nicht verkehrt, mit Schild und Schwert. Held aus Oberailsfeld Ritter aus Nennslingen Drummer aus Leutenbach Seit über 300 Jahren in Familienbesitz zählt Held aus Oberailsfeld schon zu den bekannteren Privatbrauereien in der Region. Besonders das Helle ist beliebt. Seit 1680 wird hier schon gebraut. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 4/10: Hier springt der Hirsch - auf welche Brauerei? Honer aus Hirschbach Hirschbräu aus Egenhausen Kraus aus Hirschaid 1845 übernahm der Müllerssohn Johannes Kraus das damalige "Wirtschaftsguth" in Hirschaid - und seither ist die Brauereigaststätte ohne Unterbrechung im Besitz der Familie. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 5/10: Ein grüner Baum, wo steht der? Bayer aus Theinheim Pfister aus Weigelshofen Lindenbräu aus Gräfenberg "Zum Grünen Baum" heißt der Brauereigasthof der Familie Bayer aus Theinheim im Steigerwald. Gefeiert wird hier oft, unlängst erst ein runder Geburtstag: Seit 1718 wird hier schon gebraut. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 6/10: Ein bunter Vogel - auf welchem Bier sitzt er? Hetzel in Frauendorf Pfauenbräu in Rossdorf Penning in Hetzelsdorf "Zum Pfau!", heißt es öfter, wenn es nach Frauendorf geht. Seit 1867 ist die Familie Hetzel Herr über die dort ansässige Brauerei. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 7/10: Der Zwerg vom Berg, wo braut er sein Bier? Löschzwerg aus Weigendorf Staffelbergbräu aus Loffeld Brauerei Berg aus Steinsfeld Der markante Zwerg stammt von der Staffelberg-Bräu aus Loffeld. In der sechsten Generation, seit 1856, führt die Familie Geldner-Wehrfritz dort die Brauerei. Zehn Jahre später, 1866, ließ Jakob Geldner ein eigenes Brauhaus folgen, nochmals zehn Jahre später dann eine eigene Faßhalle. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 8/10: Raubtier mit Schild und Krone. Wer ist's? Eller aus Untersiemau Krug aus Breitenlesau Knoblach aus Schammelsdorf In Untersiemau/Birkach wird seit 1822 das "Eller" gebraut. Als beliebtestes gilt das Rotbier, Christian Eller braut aber auch ein süffiges Pils. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 9/10: Schwarzer Adler, wer hat sich den gekrallt? Adler-Bräu aus Stettfeld Schwarzer Adler aus Berolzheim Schroll aus Adlersberg Adler-Bräu aus Stettfeld ist inmitten der unterfränkischen Haßberge daheim - und das schon seit 1730. Bräustübla, Biergarten, Sudhaus und sogar einen "Bärentrunk" gibt's hier. nächste Frage © Achim Bergmann © Achim Bergmann Frage 10/10: Weißer Löwe - wo kommt der her? Löwenbräu aus Neuhaus/Aisch Löwenbräu aus Buttenheim Löwenbräu aus Münchberg Hier sind Wirths-Leute am Werk! Die nun schon 9. und 10. Generation der Familie Wirth führt das Löwenbräu. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Münchner! "Unser" Löwenbräu stammt aus Neuhaus im Aischgrund und das schon seit 1747. Im Sortiment gibt es hier mehrere Löwen und sogar eine "Karpfen Weisse".



Vielen Dank für das Beantworten der Fragen! Demnächst geht es weiter mit der zweiten Runde! zum Ergebnis © Montage: Sabine Schmid Quiz erneut starten