Leiche einer Seniorin in Regensburg gefunden

Vermutlich handelt es sich um die vermisste Johanna Bauer - vor 41 Minuten

REGENSBURG - Im Regensburger Westen wurde am Dienstag eine ältere Frau tot aufgefunden. Laut Polizeiangaben könne es sich bei der Leiche um die seit einer Woche vermisste Johanna Bauer handeln.

Gegen 17 Uhr am Dienstagabend meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie glaubte, beim Zugfahren eine leblose Person an der Strecke im Regensburger Westen gesehen zu haben. Die Polizei ging dem Hinweis nach und entdecke im Bereich der Prüfeninger Schloßstraße die Leiche einer Frau. Die Regensburger Kriminalpolizei wurde mit weiteren Ermittlungen zur Todesursache beauftragt, weshalb am Mittwoch auch eine Obduktion der Toten durchgeführt wurde. Vorläufige Ergebnisse lassen kein Fremdverschulden vermuten.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Toten um die 84-jährige Johanna Bauer aus Wenzenbach handelt. Die Seniorin wird seit Dienstag, den 27. August vermisst. Zuletzt wurde sie im Bereich Dechbettener Straße in Regensburg gesehen.

