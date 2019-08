Leiche in der Oberpfalz gefunden: Umstände noch völlig unklar

Spurensicherung nahm noch am Sonntag am Tatort die Arbeit auf - vor 27 Minuten

REGENSBURG - Am Sonntagnachmittag wurde eine Leiche in der Nähe des Regensburger Ziegelweges gefunden. Die Spurensicherung sperrte das Areal noch am Abend weiträumig ab. Die Todesumstände sind aber noch völlig unklar, sagte ein Sprecher.

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften nahm am Sonntagabend im Ziegelweg unweit des Kasernenviertels im Süden der Stadt die Arbeit auf. Experten der Spurensicherung durchkämmten in weißen Anzügen das Gestrüpp, in dem die Leiche gefunden wurde, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann handelt. Zur Identität und den Todesumständen hält sich die Polizei vorerst bedeckt.

Weitere Informationen folgen.