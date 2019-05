Leiche in Unterfranken: Hinweise auf vermissten Klinikpatienten

Bei dem Toten wurden persönliche Gegenstände des Vermissten gefunden - vor 14 Minuten

LOHR AM MAIN - Am Mittwoch hat die Polizei bei Suchmaßnahmen in einem Waldgebiet einen männlichen Leichnam entdeckt. Es deutet vieles darauf hin, dass es sich dabei um einen 51-jährigen Patienten aus dem Bezirkskrankenhaus handelt, der seit Ende März vermisst worden war. Nun ermittelt die Kripo.

Wie bereits berichtet, hatte das Bezirkskrankenhaus am Abend des 23. März die Lohrer Polizei über den Vermisstenfall verständigt. Der 51-Jährige war am Tag eines geplanten Ausgangs nicht wieder zurückgekehrt und seitdem spurlos verschwunden. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die aber zunächst ergebnislos blieben. Die Polizei bat unter anderem auch die Bevölkerung um Mithilfe. Dadurch ergab sich Anfang April ein Hinweis: Der Personalausweis des Vermissten war in einem Waldstück oberhalb des Krankenhauses aufgefunden worden.

Doch auch dort verliefen Suchmaßnahmen, in die auch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg und Schweinfurt sowie Personensuchhunde mit eingebunden waren, zunächst ergebnislos. Nachdem erneut eine Walddurchsuchung mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei durchgeführt wurde, wurde am Mittwoch schließlich ein männlicher Leichnam aufgefunden. Gegenstände, die der Tote bei sich hatte, lassen darauf schließen, dass es sich bei der Person mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten 51-Jährigen handelt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder eine Straftat liegen jedoch nicht vor.

mch