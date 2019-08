Leichenfund auf A9: Mann wurde wohl angefahren

Toter wurde obduziert - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht - vor 5 Minuten

ALLERSHAUSEN - Ein Mann liegt am Dienstagmorgen tot auf dem Standstreifen der A9 bei Allershausen - was zuvor passiert war, gibt den Ermittlern Rätsel auf. Nun liegen die Obduktionsergebnisse vor: Die Polizei geht davon aus, dass der 35-Jährige von einem Fahrzeug erfasst wurde und so tödlich verunglückte.

Während des Einsatzes mussten der vier Spuren auf der Fahrbahn in Richtung München gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus. © NEWS5 / Schmelzer



Während des Einsatzes mussten der vier Spuren auf der Fahrbahn in Richtung München gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Ein grausamer Fund erschütterte am Dienstag Bayern: An einem Standstreifen der A9 auf Höhe der Anschlussstelle Allershausen hatten Autofahrer am frühen Morgen eine leblose Person entdeckt - daneben ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Was zuvor passiert war, war zunächst unklar. Am Nachmittag wurde die Leiche obduziert, mittlerweile steht fest es handelt sich um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Freising.

Weiter berichtet die Polizei, dass der Mann womöglich an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas gestorben war. Aufgrund der Obduktionsergebnisse und der Situation am Unfallort gehe man davon aus, dass der 35-Jährige mit "vorbeifahrenden Fahrzeug in Berührung kam und dadurch tödlich verletzt wurde". Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Das Auto das direkt am Unfallort stand, konnte dem Opfer bereits zugeordnet werden.

Genauen Umstände unklar

Warum er den Pkw jedoch dort abgestellt hatte, ist noch unklar und aktuell Teil der Ermittlungen, so die Polizei Oberbayern Nord. Die genauen Umstände warum der Pkw durch den 35-Jährigen dort abgestellt wurde, sind gegenwärtig Teil der Ermittlungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagmorgen die Unfallstelle passierten, hätten sich bereits gemeldet. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es aufgrund einer Teilsperrung zu einem massiven Stau von bis zu 12 Kilometern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freising unter der Telefonnummer 08161/952-111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm