Leserforum: Soll es weiterhin kleinere Krankenhäuser geben?

NÜRNBERG - Viele Krankenhäuser in Deutschland schreiben rote Zahlen. Nun sorgt die Bertelsmann Stiftung mit einem radikalen Vorschlag für Diskussionen. Die Experten wollen kleine Krankenhäuser schließen und vertreten die These, dass weniger Krankenhäuser zu einer besseren medizinischen Versorgung führen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Nur größere Kliniken können Patienten gut behandeln: Diese These vertreten Experten in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. © Edgar Pfrogner, NN



Mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland sollte nach Ansicht von Fachleuten geschlossen werden, damit die Versorgung der Patienten verbessert werden kann. Von den derzeit knapp 1400 Krankenhäusern sollten nur deutlich weniger als 600 größere und bessere Kliniken erhalten bleiben, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Sie könnten dann mehr Personal und eine bessere Ausstattung erhalten. In Bayern stehen Patienten Kliniken an über 400 Standorten (Allgemein- und Fachkrankenhäuser) zur Verfügung (Stand Sommer 2018). Die Verteilung geschieht nicht ganz nach Belieben, sondern nach einem festgelegten Plan.

"Nur Kliniken mit größeren Fachabteilungen und mehr Patienten haben genügend Erfahrung für eine sichere Behandlung", betonen die Autoren der Studie. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich durch eine Bündelung von Ärzten und Pflegepersonal sowie Geräten in weniger Krankenhäusern vermeiden. Kleine Kliniken verfügten dagegen häufig nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung, um lebensbedrohliche Notfälle wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall angemessen behandeln zu können.

Was meinen Sie? Sollten kleine Krankenhäuser geschlossen werden?

