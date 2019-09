Lichtenfels: Falke verfing sich im Kühlergrill

Mit vereinten Kräften gelang die Befreiung des Tieres - vor 51 Minuten

LICHTENFELS - Eine 54-Jährige kam am Dienstag zur Polizeiinspektion Lichtenfels. Ein lebender Greifvogel hatte sich hinter dem Kühlergrill ihres Seat verfangen.

Am Dienstag hatte sich nahe Lichtenfels sein Falke in einem Kühlergrill verfangen. © Polizei Lichtenfels



Der Falke wurde schließlich an eine Greifvogelstation übergeben. © Polizei Lichtenfels



Der Falke war vermutlich am Morgen vom Straßenrand bei Kleingarnstadt hochgeflogen und war seitdem offenbar in dem Auto gefangen. Die Beamten alarmierten die Tierrettung sowie den Mechaniker einer Autowerkstatt. Laut Polizei Lichtenfels gelang es mit vereinten Kräften, einige Fahrzeugteile zu entfernen und den Falken zu retten. Das Tier war augenscheinlich nicht schwer verletzt. Der Falke befindet sich nun in einer Greifvogelstation. Am Seat entstand eine Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

