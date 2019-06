Lichtershow statt Unwetter: Blitze beeindrucken über Oberfranken

Buntes Spektakel am Himmel über Köditz bei Hof - vor 1 Stunde

KÖDITZ - Die prophezeiten Unwetter blieben zum Glück aus, dennoch zog eine Sturmfront am Dienstagabend über die Region hinweg. Mit sich brachte sie keinen Hagel und Regen, dafür aber spektakuläre Blitze. In unserer Bildergalerie haben wir das Lichterspektakel über Oberfranken eingefangen.

Bei Hof liegt das beschauliche Köditz. Die oberfränkische Gemeinde bot am Dienstagabend die Szenerie für eine beeindruckende Lichtershow: Blitze zuckten dort über den Himmel, erleuchteten die Umgebung und die Windräder hell. In dieser Fotostrecke finden Sie die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema

