Live beim Norisring: Das ist unser Ticker-Team!

Wir berichten das ganze Wochende vom Nürnberger Rennsport-Klassiker - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Qualmende Reifen und schnelle Autos: Am Wochenende verwandelt der Norisring Nürnberg wieder in den Hotspot der Motorsportwelt. Wir werfen uns direkt in die Menge und atmen ordentlich Benzin. Hier kommt unser Team, was Sie das komplette Wochenende über mit allen Infos versorgt!

Am Wochenende verwandelt der Norisring Nürnberg wieder in den Hotspot der Motorsportwelt. © Sportfoto Zink / JüRa



Am Wochenende verwandelt der Norisring Nürnberg wieder in den Hotspot der Motorsportwelt. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



Martin Jerez © privat



Martin Jerez Foto: privat



Mein Name ist Martin Jerez. Ich bin 22 Jahre jung und teile mir meinen Nachnamen mit der berühmten Rennstrecke. Ich freue mich schon sehr auf das Event, denn seit meinen Kindheitstagen interessiere ich mich für den Motorsport. Vor allem die Formel 1 war für mich immer ein Highlight. Daher freue ich mich schon darauf, die Nachwuchstalente aus der Formel 3 zu sehen und hoffentlich auch kennen zu lernen. Persönlich finde ich es nur schade, Mick Schumacher nicht kennen lernen zu können, denn er und seine Familie imponieren mir sehr.

Natürlich bin ich aber auch heiß darauf, die DTM und deren Fahrer näher kennen zu lernen. Als gebürtiger Franke freut es mich außerdem sehr, dass das Norisringrennen mein erstes Live Erlebnis in diesem Bereich sein wird - und hoffentlich auch nicht mein letztes!





Jacob Schmette © privat



Jacob Schmette Foto: privat



Hi, mein Name ist Jacob Schmette, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Ingolstadt. Meine Heimatstadt ist bekannt für das dort verfasste Reinheitsgebot, die schöne Altstadt und natürlich den Autofabrikanten Audi. Dieser sorgt dafür, dass sich so gut wie jeder Einwohner für Autos begeistern kann. Daher bin auch ich schon sehr gespannt auf den diesjährigen Norisring und freue mich vor allem auf die hochprofessionell entwickelten Rennwagen. Bisher konnte ich noch kein DTM Rennen live miterleben, deshalb ist meine Vorfreude auf das kommende Wochenende umso größer.





Jakob Leib © privat



Jakob Leib Foto: privat



Hallo, ich heiße Jakob Leib. Ich bin 23 Jahre alt. Autos und Motorsport sind meine größte Leidenschaft. Schon seit meiner Kindheit liebe ich den Geruch von Benzin, qualmenden Reifen und laute Motoren. Rally, Rallycross und Nascar sind nur wenige meiner Interessensgebiete. Die DTM verfolge ich noch nicht all zu lange, deswegen freue ich mich umso mehr, das erste Mal Live bei einem Rennen dabei sein zu dürfen.

cu