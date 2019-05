Live-Blog zur Europawahl: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

In Polen stimmten doppelt so viele Menschen ab wie vor fünf Jahren

NÜRNBERG/BRÜSSEL - Mehr als 400 Millionen Wahlberechtige in Europa sind aufgerufen, die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments neu zu bestimmen. In Deutschland wird heute gewählt. Wie schneiden die verschiedenen politischen Lager in ganz Europa ab? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung und wie wählen Franken und die Oberpfalz? Diesen und anderen Fragen gehen wir in unserem Live-Blog nach!

Bilderstrecke zum Thema Europawahl 2019: Diese Politiker haben ihr Kreuz schon gemacht Katarina Barley (SPD) hat ihr Kreuz schon gesetzt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich auch schon auf den Weg ins Wahllokal gemacht und auch Emmanuel Macron hat schon abgestimmt: In ganz Europa nehmen Bürger am Sonntag an der Europawahl teil - doch auch viele Politiker zeigen sich bei ihrem Weg zur Urne und stehen für ein Foto bereit.



In Deutschland haben am Sonntagmorgen bundesweit die Europawahlen begonnen. Insgesamt sind in der Bundesrepublik 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 96 deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament zu entscheiden. Die deutschen Wahllokale schließen um 18 Uhr. Wie bei Bundestagswahlen gibt es daraufhin bei ARD und ZDF eine Prognose für das bundesweite Ergebnis, ab 18.15 Uhr werden Hochrechnungen erwartet.

Außer in Deutschland werden zeitgleich auch in 20 weiteren europäischen Ländern die neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Mehrere europäische Länder hatten schon vorher in dieser Woche abgestimmt. Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern. Zugewinne werden Liberalen und Grünen vorhergesagt.

dpa, tok