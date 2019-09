Live! Globaler Klimastreik: Zehntausende demonstrieren in Region

Menschen gehen in 160 Ländern auf die Straße - Viele Teilnehmer in Franken - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Rund um den Globus, in fast 160 Staaten, demonstriert die Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag unter dem Motto #AlleFürsKlima: Auch in der Region gehen zehntausende Schüler und Erwachsene auf die Straßen. Wir sind live dabei!

Bilderstrecke zum Thema Klima, Forderungen, Plakate: 5000 Klimaschützer streiken in Erlangen Es ist die größte Demo seit Jahrzehnten in Erlangen: Zu Tausenden trafen sich Schüler und Erwachsene auf dem Schlossplatz, um mit Fridays for Future lautstark für das Klima zu streiken. Nach der Auftaktkundgebung am Schlossplatz schlängelte sich ein gewaltiger Demozug aus Menschen und Plakaten durch die Stadt.



Von New York bis Albanien, von Nürnberg bis Rothenburg: In mehr als 2600 Städten und in fast 160 Staaten gehen Schüler und Erwachsene am Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straßen. In der Region haben sich bereits am Mittag zehntausende Klima-Aktivisten mobilisiert.

Globaler Klimastreik: Das ist heute in der Region geplant!

So starteten die Demonstranten in Nürnberg beispielsweise um 12.05 Uhr an der Lorenzkirche mit einer Kundgebung. "Denn es ist fünf nach zwölf, sich um das Klima zu kümmern", sagen die Veranstalter. Die Polizei schätzt vorsichtig etwa 3000 Teilnehmer in der Noris. In Erlangen haben sich schon um 11 Uhr tausende Schüler und Erwachsene auf dem Schlossplatz versammelt. Die Polizei vermeldete gegen Mittag rund 5000 Teilnehmer in der Universtitätsstadt, so viele wie noch nie. In Fürth geht es um 16 Uhr am Dreiherrenbrunnen in der Fußgängerzone los.

Bilderstrecke zum Thema Klimastreik während der Arbeit: So denken Arbeitnehmer Für Freitag, den 20. September, ruft "Fridays For Future" zum globalen Klimastreik auf. Auch Arbeitnehmer sind dazu aufgerufen, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Streiken während der Arbeitszeit? Was Bürger davon halten und ob der Arbeitgeber das erlaubt, haben wir in unserer Umfrage in der Nürnberger Innenstadt gefragt.



An diesen Orten sind Klimastreiks für den Freitag geplant (Google-Karte).

jm/dpa