Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall: A3 noch länger gesperrt

Drei Beteiligte mit teils schweren Verletzungen - vor 4 Minuten

HELMSTADT - Ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Lastwagen hat in der Nacht auf Donnerstag einen Toten gefordert. Ein Lkw-Fahrer war auf der A3 bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren und wurde dabei tödlich verletzt. Ein weiterer Lkw fuhr in die Unfallstelle.

Die Einsatzkräfte und Helfer erreichten am Donnerstag gegen 0.45 Uhr ein Trümmerfeld: Auf der A3 bei Helmstadt war zuvor ein 64-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Warum der Mann das Fahrzeug übersah, ist derzeit noch unklar. Er wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 23 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Lkw wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

Ein 58-Jähriger, der mit seinem Lkw ebenfalls in Richtung Nürnberg unterwegs war, erkannte die Lage vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug in die Unfallstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 30-Jähriger, der Erste Hilfe leistete, hat sich ebenfalls leicht verletzt. Ein weiterer Lkw wurde durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Umleitung ist eingerichtet

In der Nacht musste die Fahrbahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Aktuell ist die rechte Fahrspur und der Standstreifen bis in den frühen Vormittag blockiert, teilt die Polizei mit. Eine Umleitung ist eingerichtet. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Staatsanwaltschaft und eine Sachverständige übernehmen die Ermittlungen zum Unfallhergang.

