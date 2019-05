Lkw fährt gegen Wohnhaus-Rohbau: Fahrer eingeklemmt

ROSSTAL - Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Lkw am Donnerstagvormittag im Landkreis Fürth von der Straße abgekommen und gegen die Mauer eines Rohbaus gefahren. Der Mann war zunächst eingeklemmt, dann konnten die Rettungskräfte allerdings Entwarnung geben.

Der Laster kam von der Spur ab und prallte gegen die Hauswand. Foto: ToMa/Grau



Es war gegen 10.45 Uhr, als es plötzlich einen Schlag am nördlichen Ortsrand des Marktes im Landkreis Fürth tat. Im Ledergäßchen, einer engen Straße unweit der Hauptverkehrswege, war ein Lastwagen in den Rohbau eines Wohnhauses gekracht. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt, weswegen auch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dann stellte sich allerdings heraus, dass der Mann keine größeren Verletzungen davongetragen hatte. Trotzdem wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Lkw und das Gemäuer des Rohbaus wurden trotzdem nicht unerheblich beschädigt. Ein Experte wurde hinzugerufen, um zu beurteilen, ob die Statik des Wohnhauses gelitten hat. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro - falls der Bau durch die Beschädigungen nicht bewohnbar sein sollte, auch deutlich mehr. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben, die Ermittlungen laufen.

