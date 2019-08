Infolge eines Lkw-Unfalls in Köfering musste die B15 am Mittwochnachmittag stundenlang gesperrt werden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer stieß mit dem Sattelzug eines 36-Jährigen zusammen. Dessen Lkw kippte auf die Gegenfahrbahn, wo er das Auto eines 52-Jährigen erfasste. Der Wagen schleuderte in einen Gartenzaun. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. © Alexander Auer