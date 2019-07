Lotto-Glückspilz gesucht! Franke gewinnt 19 Millionen

NÜRNBERG - Es ist eine Frage, die nicht nur jeden Lottospieler umtreibt: Wer hat sie? Wer hat die richtigen Sieben tatsächlich getippt? Das waren beim Eurojackpot am vergangenen Freitag die Zahlen: 18, 25, 26, 35 und 38, mit den Eurozahlen 5 und 6. Diese Kombination ist fast 19 Millionen Euro - genauer: 18.927.585,40 Euro - wert. Jemand aus Oberfranken hat sie getippt.

Für einen Oberfranken ist der Traum vom Lottogewinn jetzt Wirklichkeit geworden. Dabei weiß er wahrscheinlich noch gar nichts von seinem Glück. Denn der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet, wie es in einer Pressemitteilung von Lotto Bayern heißt. Sicher ist nur: Er oder sie stammt aus Oberfranken. Es wurde anonym getippt.

Und er oder sie ist auf einen Schlag Multimillionär - vorausgesetzt er hat den Lottoschein noch. Das ist nämlich die Bedingungen für die Auszahlung.

Es ist der zweithöchste Eurojackpot-Gewinn in Bayern. Vor gut zwei Jahren war bayernweit ein 55-jähriger Arbeitnehmer aus Oberbayern mit über 22,5 Millionen Euro am erfolgreichsten. Er wurde im Februar 2017 zum mehrfachen Millionär. Bislang bayernweit gefolgt von einer 78-jährigen Rentnerin aus Niederbayern. Den Gewinn von 13 Millionen Euro hatte ihr schon eine Wahrsagerin prophezeit, heißt es in der Pressemitteilung.

Den deutschlandweit höchsten Eurojackpot-Gewinn mit 90 Millionen Euro erzielte ein Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg im Oktober 2016.

