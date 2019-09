Luchs getötet: Jäger wegen Wilderei in Oberpfalz vor Gericht

Er soll eine Luchsfalle in seinem Revier platziert und scharf gestellt haben - vor 54 Minuten

CHAM - Ein Jäger aus der Oberpfalz steht im Verdacht, einen Luchs gefangen und getötet zu haben. Am Donnerstag muss sich der Mann vor dem Amtsgericht Cham wegen Wilderei einer streng geschützten Tierart verantworten.

Er soll zwischen Sommer 2014 und Ende 2016 eine Luchsfalle in seinem Revier platziert und zweimal scharf gestellt haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zudem soll er einen Luchs in der Lebendfalle gefangen und dann erschossen haben.

Der Mann war den Angaben nach auch im Zusammenhang mit den 2015 gefundenen abgetrennten Luchspfoten ins Visier der Ermittler geraten, jedoch habe sich der Verdacht nicht erhärtet, so der Sprecher. Es ist zunächst ein Verhandlungstag angesetzt.

Im Bayerischen Wald gab es in den vergangenen Jahren immer wieder illegale Luchstötungen. Naturschutzverbände fordern vom Freistaat einen "Aktionsplan Wilderei". Am Mittwoch haben der Bayerische Jagdverband, der Landesbund für Vogelschutz und der WWF Deutschland in Regensburg eine gemeinsame Erklärung gegen Wilderei und Artenschutzkriminalität unterzeichnet.

dpa