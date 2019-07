Mädchen im Freibad begrapscht: Polizei fasst 14-Jährigen

NÜRNBERG - In der ersten Juli-Woche meldete ein Mädchen einen sexuellen Übergriff bei der Polizei: Ein Unbekannter hatte sie im Westbad begrapscht. Nun wurde ein mutmaßlicher Täter gefasst.

Anfang Juli wandte sich ein Mädchen an die Polizei: Sie war von einem unbekannten Täter im Nürnberger Westbad begrapscht worden. Nun teilte die Polizei mit, dass der Täter gefasst wurde. Gegen 18.30 Uhr befand sich das Mädchen damals mit einer Freundin in dem Freibad in der Wiesentalstraße. Bereits außerhalb der Becken wurde das Kind von einer Gruppe junger Männer mehrfach unflätig angesprochen.

Als sich das Mädchen wenig später im Wasser aufhielt, trat einer der jungen Männer unvermittelt an sie heran und berührte sie unsittlich. Die Geschädigte setzte sich verbal zur Wehr und verließ daraufhin das Schwimmbecken. Sie erzählte nicht direkt ihren Eltern von dem Vorfall, woraufhin die Anzeige erst ein wenig später bei der Polizei einging.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei begann, wegen eines Sexualdelikts zu ermitteln. Zeugen erkannten den mutmaßlichen Täter schließlich wieder, als dieser erneut das Schwimmbad besuchte. Sie verständigten die Polizei. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen. Nun richten sich die Ermittlungen gegen ihn.

