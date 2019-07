Mann belästigt Frau in Erlangen und attackiert ihren Begleiter

ERLANGEN - Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Freitag in der Erlanger Goethestraße eine junge Frau sexuell und attackierte anschließend ihren Begleiter. Der Täter war dabei mit einem weiteren Mann unterwegs. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.

Gegen 19 Uhr war die Frau mit ihrem Begleiter in der Goethestraße in Erlangen unterwegs. Dort kamen ihnen zwei unbekannte Männer entgegen. Unvermittelt versperrte ihnen einer der beiden Unbekannten den Weg und berührte die Frau unsittlich. Als der Begleiter der Frau den Täter daraufhin zur Rede stellte, ihm dieser unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Männer in ebenfalls unbekannte Richtung. Die Geschädigten erstatteten erst später Anzeige bei der Polizei.

Der übergriffige Schläger kann folgendermaßen beschrieben werden: Circa 25 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kräftige Figur, bekleidet mit einer dunklen Stoffhose und einem hellen T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

