Mann droht Angehörigen: SEK-Einsatz in Unterfranken

43-Jähriger verbarrikadierte sich stundenlang in Wohnhaus - vor 1 Stunde

MÖMBRIS - Weil ein psychisch labiler 43-Jähriger sich in sein Wohnhaus eingesperrt und Drohungen ausgesprochen hatte, rückte am Donnerstag im Landkreis Aschaffenburg ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Der Mann, so beschreibt es die Polizei, habe sich um die Mittagszeit per Notruf gemeldet und im Gespräch psychische Auffälligkeiten gezeigt. Nachdem er damit gedroht hatte, Familienangehörigen Gewalt anzutun, machten sich mehrere Streifen der Polizei auf den Weg zum Wohnhaus des polizeibekannten Mannes.

Dieser verhielt sich aggressiv und verbarrikadierte sich in einem Teil des Anwesens. Da die Beamten es nicht schafften, Kontakt zu ihm aufzunehmen, um ihn zu beruhigen und der 43-Jährige damit drohte, sich selbst etwas anzutun, rückte ein Spezialeinsatzkommando an. Kurz vor 22 Uhr nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in ein Krankenhaus. Vorsorglich waren auch der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr vor Ort.

