Mann fährt frontal in Gegenverkehr - Baby verletzt

SELBITZ - In der Nacht zum Freitag fuhr ein 41 Jahre alter Autofahrer auf der B173 nahe Selbitz frontal in den Gegenverkehr. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Ursache war laut Polizei Naila wohl Übermüdung: In der Nacht zum Freitag verlor ein 41-jähriger Autofahrer auf der B173 nahe Selbitz (Landkreis Hof) die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr in einen entgegenkommenden Wagen, in dem sich eine Familie mit einem sieben Monate alten Baby befand. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert. Das Auto des Unfallverursachers brannte im Anschluss aus. Alle vier Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon.

Frontalzusammenstoß nahe Selbitz: Unfall-Wagen brennt aus In der Nacht zum Freitag ereignete sich nahe des oberfränkischen Selbitz (Landkreis Hof) eine Frontalkollision. Ein 41-Jähriger war auf der B173 mit dem Auto einer Familie zusammengestoßen. Sein Wagen brannte im Anschluss aus. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.



