Mann fährt ohne Geld für 750 Euro mit Taxi durch Bayern

Mann wollte nach Würzburg und stoppte dabei unter anderem in Nürnberg - vor 9 Minuten

AUGSBURG - Eine Bayernrundreise mit dem Taxi für rund 750 Euro konnte ein 55-Jähriger nicht bezahlen. Der Mann stieg in Augsburg in ein Taxi und buchte eine Fahrt bis Würzburg. Auch in Nürnberg stoppte er.

Auf dem Weg legte er Zwischenstopps in Neuburg an der Donau, Ingolstadt und Nürnberg ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ihn der Taxifahrer den Polizeiangaben zufolge daraufhin am Freitag fragte, ob er sich die "Sightseeing Bayernrundreise" denn leisten könne, antwortete der Mann, dass er weder Geld noch EC-Karte dabei habe. Er wolle jedoch nach Hamburg fahren. Der Taxifahrer fuhr ihn zurück nach Augsburg bis zu einer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige wegen Leistungskreditbetrug.

dpa