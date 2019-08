Mann sucht Gegenstand im Gully - und wird überfahren

Autofahrer übersah den 62-Jährigen, als er am Boden lag - vor 1 Stunde

KIEFERSFELDEN - Auf der Suche nach einem Gegenstand im Gully ist ein Mann auf einem Parkplatz in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) von einem Auto überrollt worden und gestorben.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Mann zuvor flach auf den Boden gelegt. "Er wollte einen Gegenstand suchen, der durch den Kanaldeckel in den Abfluss gefallen war", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein 21 Jahre alter Autofahrer übersah den Angaben zufolge den Mann, der aus Bonn stammte. Retter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort starb der 62-Jährige wenig später. Was der Verunglückte am Samstag gesucht hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

dpa