Mann treibt leblos in Badesee nahe Bamberg

Badegäste versuchten Bewusstlosen aus dem Wasser zu ziehen - vor 6 Minuten

TRABELSDORF - Ein schwerer Badeunfall erschüttert den kleinen Ort Trabelsdorf im Landkreis Bamberg: Ein 63-Jähriger trieb dort am Montagnachmittag leblos im Wasser. Der Mann befindet sich immer noch in einem kritischen Zustand.

Der Montag war nicht ganz so heiß wie der Sonntag, trotzdem suchten in der Region zahlreiche Menschen Abkühlung in den Gewässern der Region. Ein 63-Jähriger ist dabei im Inselweiher nahe Bamberg schwer verunglückt.

Badegäste eilten Verunglücktem zu Hilfe

Der Mann schwamm am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in dem Gewässer in Trabelsdorf, einem kleinen Ort westlich von Bamberg. Ein weiterer Badegast beobachtete ihn unter der Wasseroberfläche und dachte zunächst, der Mann lege einen Tauchgang ein. Als dieser nach mehreren Sekunden nicht an die Oberfläche zurückkehrte, griff der Beobachter beherzt ein. Zusammen mit einem weiteren Badegast sprang er ins Wasser, um den Mann zu retten, fand diesen aber zunächst nicht. Dann eilte ihnen ein Angehöriger der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu Hilfe. Ihm gelang es schließlich, den Verunglückten zu lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen.

Die Ersthelfer begannen dort mit der Reanimation des Mannes, Notarzt und Rettungsdiensten konnten den 63-Jährigen dann Wiederbeleben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich laut Polizei aber in einem kritischen Zustand und wird auf der Intensivstation betreut.