Marke von 25 Millionen Übernachtungen in Franken geknackt

Zahl der Gästeankünfte ist deutlich gestiegen - vor 15 Minuten

WEISSENBURG - Zum sechsten Mal in Folge verzeichnet die Jahresbilanz des Tourismusverbandes Franken deutliche Zuwächse. Grund für die positive Bilanz sind vor allem Investitionen und der Ausbau vieler Freizeitangebote in der Region.

Der Brombachsee ist für Urlauber ein beliebtes Ausflugsziel. © Christiane Fritz



"Zum ersten Mal haben wir die 25-Millionen-Marke bei den Übernachtungen überschritten", freute sich Bayerns Innenminister und Verbandsvorsitzender Joachim Herrmann (CSU) bei der Mitgliederversammlung in der Weißenburger Karmeliterkirche.

Großprojekte bringen den touristischen Erfolg

Herrmann betonte, wie wichtig der Mut zu Großprojekten für den touristischen Erfolg in Franken sei. Als Beispiele für gelungene Projekte nannte er das Gesundheitsressort "Siebenquell" in Weißenstadt, die "Floating Houses" am Brombachsee oder das neue Gesundheitsressort "Siebenquell". Dass der Tourismus immer in Bewegung bleibe, zeigten auch die laufende Modernisierung und Erweiterung der Franken-Therme in Bad Windsheim mit einem Investitionsvolumen von rund neun Millionen Euro, die Planungen der neuen Gondelbahn am Ochsenkopf oder die längste Fußgängerhängebrücke der Welt im Frankenwald.

Nur Oberbayern ist in Bayern beliebter

Die Jahresbilanz 2018, die Herrmann vorstellte, weist ein Plus von 4,6 Prozent bei den Gästeankünften sowie ein Plus von 4,3 Prozent bei den Übernachtungen aus. Das entspricht in der Gesamtheit über 10,8 Millionen Gästeankünfte und über 25,1 Millionen Übernachtungen.

"Im gesamtbayerischen Vergleich liegt Franken auf Platz zwei hinter der Region Oberbayern-München", sagte Herrmann voller Stolz. Als Zugpferde hätten sich vor allem die fränkischen Städte erwiesen: Nürnberg schloss das Tourismusjahr 2018 mit einem Plus von 8,5 Prozent bei den Übernachtungen ab. Spitzenreiter unter den fränkischen Städten war aber die Nachbarstadt Fürth, die im Jubiläumsjahr fast um 35 Prozent bei den Übernachtungen zulegte.

Über 10 Millarden Umsatz durch Urlauber

Herrmann ging auch auf die Bedeutung des fränkischen Tourismus als Wirtschaftsfaktor ein. Die 16 Gebiete, in denen der Tourismusverband Franken aktiv ist, erzielten 2018 einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro. Eine unverändert wichtige Rolle spielt Herrmann zufolge die Qualität. Wer das billigste Angebot habe, sei heutzutage nicht mehr ausschlaggebend. Deshalb appellierte der Minister an alle Mitglieder: "Setzen Sie mit uns auf Qualität! Nur so können wir uns erfolgreich positionieren."

MARKUS STEINER