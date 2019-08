Massenschlägerei in Schweinfurt: Männer treten auf Bewusstlosen ein

Täter flüchteten nach Auseinandersetzung - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - In einem Einkaufszentrum in Schweinfurt sind am Dienstagnachmittag bei einer Schlägerei sieben junge Männer aufeinander losgegangen. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter versuchte noch, die Männer zu trennen - dann ging einer von ihnen bewusstlos zu Boden.

Die sieben Männer waren gegen 16:40 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Schrammstraße aneinander geraten. Laut Polizei entwickelte sich der Streit aus einer verbalen Auseinandersetzung, die bald in eine Schlägerei ausartete. Einer der Beteiligten wurde dabei gegen eine Marmorsäule geschleudert - der 27-Jährige ging bewusstlos zu Boden.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort hatte versucht, die Männer zu trennen, konnte aber nicht verhindern, dass drei von ihnen weiter auf den Bewusstlosen eintraten und -schlugen. Als mehrere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, ergriffen die Männer die Flucht. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, auch der 23-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise zur Identität der flüchtigen Personen, die an der Schlägerei beteiligt gewesen waren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-2230 zu melden.

jru