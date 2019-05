Mathe-Abitur in Bayern: Diese Aufgaben sorgten für Ärger

NÜRNBERG - Der Ärger ist noch immer groß: Am vergangenen Freitag waren Bayerns angehende Abiturienten in der schriftlichen Mathematik-Prüfung gefordert. Zu schwer seien die Aufgaben gewesen, hieß es danach. Sogar eine Petition wurde gestartet. Wir erklären, woher der Ärger eigentlich kommt.

Sie soll unverhältnismäßig schwer gewesen sein und den Schülern durch schlechte Noten die Zukunft erschweren: Die schriftliche Prüfung zum Mathematik-Abitur sorgt derzeit für Diskussionen im Freistaat. In einer Online-Petition, die bislang mehr als 63.000 Menschen unterzeichnet haben, fordern die Macher, den Notenschlüssel des Mathematik-Abiturs in Bayern 2019 zu senken und den Schwierigkeitsgrad anzupassen.

Auch von Lehrern gab es - zumindest teilweise - Verständnis für den Ärger der Schüler, wie Barbara Sy, Mathematiklehrerin und stellvertretende Leiterin des Johannes-Scharrer-Gymnasiums in Nürnberg, erklärte. "Wir haben alle gesagt: Das ist kein schönes Abi", waren sich Sy und Kollegen schnell einig. Kein Abitur, das so fair war wie im Vorjahr. Doch auch die erfahrene Lehrkraft betont: "So schlimm war es auch wieder nicht."

"In dieser kurzen Zeit... keine Chance"

Nun sind auf Twitter Fotos aufgetaucht, die Fragen aus dem Mathe-Abitur 2019 in Bayern zeigen. Die haben es durchaus in sich.

Eine der Fragestellungen lautet: "Jeder sechste Besucher eines Volksfests trägt ein Lebkuchenherz um den Hals. Während der Dauer des Volksfests wird 25-mal ein Besucher zufällig ausgewählt. Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der ausgewählten Besucher, die ein Lebkuchenherz tragen". Die Schüler sollten unter anderem die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass unter den ausgewählten Besuchern höchstens einer ein Lebkuchenherz trägt. Außerdem galt es die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass der Wert der Zufallsgröße X höchstens um eine Standardabweichung vom Erwartungswert der Zufallsgröße abweicht.

Auf Twitter hat sich daraufhin eine beherzte Diskussion entwickelt. "Also ehrlich gesagt find ich die beiden Aufgaben nicht sonderlich schwer! Was genau war denn das Problem dabei?", schreibt ein User. Ein anderer sieht Parallelen zu den Aufgaben von 2014: "Also ich finde diese Aufgaben vollkommen machbar. Als ich Abi geschrieben habe, war das ein recht vergleichbares Level."

Doch speziell die Schwere der Aufgaben kombiniert mit der wenigen Zeit - für alle Aufgaben mit insgesamt 120 zu holenden Punkten gab es vier Stunden - lässt die Menschen in sozialen Netzwerken solidarisch werden. "Ich würde jetzt schon irgendwann auf die Lösung kommen, aber in dieser kurzen Zeit... ne, keine Chance", kommentiert ein User auf Twitter.

