Mehrere Festnahmen: Diese Drogenschmuggler beschäftigten die Polizei

Crystal in der Unterhose - Mehrere Zugreisende mit Drogen erwischt - vor 43 Minuten

BAYREUTH/WUNDSIEDEL - Über den Maifeiertag hatte die Polizei in Franken und der Oberpfalz mit allerlei Drogenschmugglern zu tun: In Wunsiedel wurden gleich mehrere Zugreisende auf dem Rückweg aus Tschechien mit Betäubungsmitteln erwischt, einer bunkerte sein Crystal in seiner Unterhose. Mehrere Personen müssen nun einsitzen.

Um an Drogen zu kommen, hat sich ein 19-Jähriger in Bayreuth einen besonders ausgeklügelten Plan überlegt: Zunächst versuchte er mit gefälschten Rezepten, die er bei seinem Einbruch in einer Arztpraxis erbeutet hatte, an Ersatzdrogen zu kommen. Danach ertappte ihn eine Angestellte des Klinikums Kulmbach bei dem Versuch mehrere Medikamente zu stehlen. Am 1. Mai beobachteten dann Passanten, wie der junge Mann mit einem Stein die Schaufensterscheibe einer Apotheke eingeworfen hatte. Inzwischen erging gegen den 19-Jährigen ein Haftbefehl, sodass er am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weil er bei seiner Einreise aus Tschechien Crystal im zweistelligen Grammbereich nach Deutschland eingeschmuggelt hatte, sitzt seit Mittwoch auch ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel in Untersuchungshaft. Fahnder der Grenzpolizeiinspektion aus Selb wurden gegen 14 Uhr im Zug bei Schirnding auf den Reisenden aufmerksam, er hatte die Betäubungsmittel in mehreren Tütchen versteckt.

Crystal in Unterhose versteckt

Doch der 43-Jährige war nicht allein mit seiner Idee, aus Tschechien berauschende Mitbringsel über die Grenze zu schmuggeln. Am Dienstag fanden die Beamten bei einem 52-jährigen Reisenden in der Bahn ebenso Crystal im zweistelligen Grammbereich. In einem anderen Regionalzug aus der Tschechischen Republik kontrollierten Fahnder am Mittwoch, zur gleichen Uhrzeit, einen 54-Jährigen. In seiner Unterhose versteckte er ein Päckchen mit einigen Gramm Crystal.

Auch auf der Rastanlage Haidt-Süd an der A3 im Landkreis Kitzingen wurde die Polizei schnell fündig: Ein 36-Jähriger, der die Beamten durch sein auffälliges Verhalten stutzig machte, bunkerte in seinem Wagen rund 40 Gramm Heroin und rund 150 Gramm Streckmittel. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Im Anschluss kam der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Ein großes Geschäft witterte ein 50-Jähriger aus Weiden, der in einem Café Betäubungsmittel regelmäßig verkauft hatte. Während seiner Festnahme hatte er am Körper über 100 Gramm Haschisch versteckt, so die Polizei. Nun muss auch er einsitzen.

In Regensburg beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein junger Mann am Friedhof "Am Dreifaltigkeitsberg" kurz nacheinander in zwei Autos stieg. In dem Rucksack des 20-Jährigen entdeckte die Beamten schließlich Marihuana. Auch das Fahrzeug eines 18-Jährigen aus Regensburg ist mit Hilfe eines Diensthundes durchsucht worden und förderte weitere Rauschmittel zu Tage. Bei den Ermittlungen wurden insgesamt über 160 Gramm der Drogen und ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag sichergestellt.

jm