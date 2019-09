Mehrere Lkw-Unfälle auf A93: Autobahn stundenlang gesperrt

Lastwagen prallen nahe Rehau zusammen - Zwei Verletzte - vor 23 Minuten

REHAU/MARKREDWITZ - Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Nachmittag den Verkehr auf der A93 in Richtung Süden lahmgelegt. Kurz darauf verlor ein weiterer Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Aufräumarbeiten werden sich bis in die späten Abendstunden hinein ziehen.

Die Lastwagen wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt - die Aufräumarbeiten nehmen Stunden in Anspruch. © NEWS5 / Fricke, NEWS5



Die Lastwagen wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt - die Aufräumarbeiten nehmen Stunden in Anspruch. Foto: NEWS5 / Fricke, NEWS5



Der erste Unfall verwandelte die Fahrbahn innerhalb kürzester Zeit in ein Trümmerfeld. Die Frontscheibe eines Lastwagens liegt auf dem Asphalt, genauso wie mehrere Fetzen der Verkleidung. Kurz nach 15 Uhr waren auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Rehau-Süd und Schönwald zwei Lastwagen zusammengestoßen - warum, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der Aufprall war aber so heftig, dass das Führerhaus von einem der Fahrzeuge regelrecht abgerissen wurde. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie schwer, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die Aufräumarbeiten dauern aber wohl noch Stunden an, die Polizei rechnet momentan mit einer Sperrung Richtung Süden bis mindestens 21 Uhr. Erschwerend kommt hinzu, dass es auf der Autobahn weiter südlich einen weiteren Lkw-Unfall gegeben hat: Der Fahrer kam dabei mit seinem Laster nahe Marktredwitz aufgrund eines technischen Problems von der Spur ab, das Fahrzeug stellte sich quer. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru