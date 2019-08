Zu einer regelrechten Serie von Verkehrsunfällen kam es am Donnerstag auf der A70 in Richtung Bamberg. Zwischen Eltmann (Lkr. Haßberge) und Viereth (Lkr. Bamberg) krachte es gleich drei Mal. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. © NEWS5 / Merzbach