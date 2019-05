Messer-Verbote: Herrmann fordert eine "Regelung mit Maß"

Drei Vorfälle in einer Nacht zuletzt in Nürnberg - "Unübersehbar eine Zunahme" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sich bei der Debatte um eine Ausweitung von Messer-Verboten für eine Regelung „mit Maß“ ausgesprochen. Zuletzt gab es alleine in Nürnberg drei lebensgefährliche Vorfälle in einer Nacht.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann spricht über die erhöhte Zahl an Messer-Attacken in Bayern - und will handeln. © Sven Hoppe, dpa



"Wir haben unübersehbar eine Zunahme von solchen Messerstechereien", sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk (BR). Dies seien inakzeptable Entwicklungen, die man sehr genau beobachte. Doch schon jetzt könnten beispielsweise Kommunen Waffenverbotszonen erlassen und so das Mitführen eines Messers in diesem Bereich verbieten. Die zwei Bundesländer Niedersachsen und Bremen hatten eine Ausweitung von Messerverboten gefordert.

Der CSU-Politiker sagte dem Radiosender Bayern2, der Freistaat will nicht zu sehr in die Rechte der Bürger eingreifen. Man dürfe nicht über das Ziel hinausschießen. Wenn nun im Sommer jemand mit dem Bus zum Picknicken fahre und ein Partymesser dabei habe, wäre ein Verbot problematisch. Man sollte mit neuen rechtlichen Regelungen solche Dinge "nicht kaputt machen". Sinnvoll sei es, wie es der Vorschlag aus Bremen und Niedersachen auch vorsehe, dass an bestimmten Orten entsprechende Verbote erlassen könnten. Es sei nicht normal, "dass jemand bei jeder Gelegenheit ein Messer mit sich führt".

In Bayern gibt es zum Beispiel am Nürnberger Hauptbahnhof eine Waffenverbotszone. Diese habe die dafür zuständige Bundespolizei dort erlassen. Zuletzt kam es in Nürnberg allein in einer Nacht zu drei Zwischenfällen, bei denen drei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden.

epd, tl