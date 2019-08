Meth-Dealer verhaftet: Polizei hebt Drogenlabor in Franken aus

31 Jahre alter Mann aus Bayreuth sitzt in Untersuchungshaft - vor 13 Minuten

BAYREUTH - Der Mann stellte in seiner Bayreuther Wohnung Amphetamin und Methamphetamin her und verkaufte es im großen Stil: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag ein Drogenlabor ausgehoben. Mittlerweile sitzt der 31-Jährige in Untersuchungshaft.

Die Polizei spricht von "umfangreichen Ermittlungen", bei denen man dem 31-Jährigen auf die Spur gekommen sei. Mit einem Durchsuchungsbefehl nahmen Experten die Wohnung in der Bayreuther Bismarckstraße ins Visier - sie fanden dort eine "große Anzahl an Utensilien, Gefäßen, Chemikalien und Kochgeräten" vor, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie wurden zur Herstellung von Amphetamin und Methamphetamin genutzt. Die Polizei geht davon aus, dass er mit den Drogen Handel betrieb.

Festgenommen wurde der Mann außerhalb seine Wohnung. Am Donnerstagnachmittag erging Haftbefehl gegen den 31-Jährigen wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Drogen. Die Ermittlungen dauern an.