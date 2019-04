Milde Temperaturen zum 1. Mai - dann kommt der Schnee

Zum Wochenende hin wird es wieder deutlich kälter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum Monatswechsel warten einige Überraschungen. Der Tag der Arbeit wird wolkig, bei eher milden Temperaturen. Es wird zum Wochenende hin deutlich kälter und die Schneefallgrenze sinkt - so dass es auch in der Region wieder schneien könnte.

+++ Der letzte Tag im April beginnt mit frischen 6 Grad in Nürnberg. Die Sonne spitzt hier und dort durch die Wolkendecke. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beläuft sich auf nur 20 Prozent. Dafür ist die Luftfeuchtigkeit an diesem Dienstag mit 95 Prozent sehr hoch. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf, die Sonne zeigt sich öfter. Auch der Regen lässt nach. Das Thermometer klettert auf 16 bis 18 Grad.

+++ Der 1. Mai fällt diesmal auf einen Mittwoch. Doch anders als es die letzten sonnigen Wochen vermuten hätten lassen, wird das Wetter nicht allzu sommerlich. Sonne ist nicht vorhergesagt für den Tag der Arbeit, allerdings liegt auch die Regenwahrscheinlichkeit nur bei etwa 20 Prozent. Die Temperaturen klettern über den Tag hinweg auf etwa 18 Grad, somit ist auf jeden Fall der ein oder andere Ausflug ins Grüne möglich. Wofür gibt es schließlich Regenkleidung für den Fall der Fälle?

+++ Am Freitag rollt die Kaltfront auf die Region zu. Bei maximal 12 Grad und Regen kann es ungemütlich werden. Am Samstagvormittag liegt die Frostgrenze bei 500 Metern, was bedeutet, dass in höheren Lagen durchaus Schneedecken vorübergehend entsehen können. Der kühle Nordwind sorgt für zusätzlich kalte Luft. Am Samstagnachmittag werden die Schauer dann geringer und die Temperaturen klettern wieder auf angenehmere 10 Grad.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

Bilderstrecke zum Thema Spektakuläre Bilder: Gewaltige "Shelf Cloud" rollt über Franken Am frühen Samstagabend zogen schwere Gewitter über Mittelfranken. Bevor Regen und Hagel niederprasseln konnten, sorgte allerdings eine sogenannte "Shelf Cloud" für gespenstische Atmosphäre am Himmel. Viele User schickten uns ihre Bilder, hier gibt es eine Auswahl.