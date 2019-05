Minusgrade am Wochenende: Der kommt Winter zurück

Am Samstag sorgt eine Kaltfront für ungemütliches Wetter - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Frühlingswetter gönnt sich eine Pause, dafür stattet uns Väterchen Frost einen Besuch ab: Eine Kaltfront sorgt ab Freitag für einen ordentlichen Wetterumschwung, am Samstag könnte es sogar Schneefall geben.

+++ Eine dicke Wolkendecke ziert den Himmel über Nürnberg am Freitag. Ab dem Nachmittag bleibt es aber wenigstens trocken und die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad.

+++ Richtig ungemütlich wird es am Samstag bei maximal 6 Grad. Arktische Kaltluft trifft auf die Region, wie der Wetterochs warnt. Die angekündigten Schauer könnten daher mit Schnee vermischt sein, der in höheren Lagen (ab 500 Metern) sogar liegenbleiben könnte.

+++ Auch am Sonntag klettert das Thermometer auf maximal 10 Grad, dafür bleibt es aber trocken und ab und zu spitzt sogar die Sonne durch die Wolken. In der Nacht muss man in der Region bei bis zu -2 Grad mit Frost rechnen, der Wintermantel hat also noch nicht ausgedient.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com