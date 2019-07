Mit Beats und Maly: Nürnberger feiern beim Rathausclubbing

Nürnbergs Oberbürgermeister lud 18-Jährige zur Party ins Rathaus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis um vier Uhr morgens zuckten die Disco-Lichter durchs Rathaus: Beim sechsten Nürnberger Rathausclubbing feierten am Freitagabend zahlreiche 18-Jährige gemeinsam ihre Volljährigkeit. Mit dabei waren wie jedes Jahr Nürnbergs Oberbürgermeister Maly und Radiomoderator Flo Kerschner.

Nürnbergs Oberbürgermeister Maly traf in diesem Jahr mit 40 Minuten Verspätung ein, er kam gerade aus der Partnerstadt Kavalla in Griechenland zurück, seine Maschine hatte Verspätung und die Vollsperrung der A9 hinderten ihn am pünktlichen Eintreffen, um seine Gäste zu begrüßen.

Derweil übernahm das Flo Kerschner von N1, der ein beliebtes Selfiemotiv der jungen Partygänger war. "Ich bin aber nicht der OB", musste er wiederholt erklären. Gegen 21.40 Uhr war der OB dann vor Ort und musste erst einmal viele Hände schütteln.

Wir haben alle Bilder vom Großevent im Nürnberger Rathaus:

Bilderstrecke zum Thema Endlich volljährig! 18-Jährige feiern beim Rathausclubbing Tanzen, trinken, Selfies machen: Beim Rathaus-Clubbing feierten in diesem Jahr viele 18-Jährige ihre Volljährigkeit. Mit dabei waren wie jedes Jahr Radiomoderator Flo Kerschner und Nürnbergs OB Maly.



Stefanie Goebel