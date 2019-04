Mit dem Messer auf die Ex-Frau eingestochen?

Voraus ging ein Streit um die beiden Kinder - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Im Streit um die beiden Kinder soll ein Mann ins Haus seiner Ex-Frau eingebrochen sein und auf sie mit einem Messer eingestochen haben. Nun muss sich der 47-Jährige vor Gericht verantworten.

Auch ihren neuen Partner und dessen Vater verletzte er laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Der mehrfach vorbestrafte 47-Jährige ist wegen Mordversuchs aus niederen Beweggründen angeklagt.

Am Dienstag (9 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Würzburg der letzte Verhandlungstag. Das Urteil wird für den Vormittag erwartet. Die Tat fand im Juni vergangenen Jahres in Sulzfeld am Main (Landkreis Kitzingen) statt.

dpa