Mit diesen Tipps genießen Sie das perfekte Sommer-Wochenende

Wandern, Schlemmen oder in den Biergarten - die Region bietet einiges - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Das Wochenende hält Sonne bereit, auf bis zu 30 Grad darf man sich freuen. Der Juni startet also so, wie er sein soll - sommerlich. Wer noch nicht weiß, wie er die nächsten Tage verbringen möchte, für den haben wir einige Tipps zusammengestellt: Brunchen, Wandern, Schlemmen oder Wochenend-Action - hier kommen die Tipps für das perfekte Sommer-Wochenende!

Nürnberg und die Region haben im Sommer viel zu bieten. © Nina Wunder



Nürnberg und die Region haben im Sommer viel zu bieten. Foto: Nina Wunder



Brötchen, frisches Obst, gesunde Säfte und Kaffee: Wie könnte man so einen sonnigen Samstag besser starten, als bei einem wohltuenden Brunch in der Nürnberger Sonne?

Wem nach dem leckeren Tagesbeginn nach ein wenig Abkühlung ist, der kann bereits in einigen Freibädern bereits den Sprung ins kühle Nass wagen. Das Nürnberger Westbad öffnet beispielsweise am Samstag.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!

Doch Abkühlen kann man sich in der Region natürlich auch anders: Ein Helles, dazu ein deftiges Mittagessen in der Natur? Wir sagen Prost an alle Biergarten-Freunde, die sich in unserer Bildergalerie inspirieren lassen können.

Eine deutlich süßere Erfrischung bieten jedoch die zahlreichen Eisdielen in der Region. Eigentlich auch die perfekte Nachspeise nach der fränkischen Mittagsküche.

+++Würdiger Sommer-Auftakt: Sonnenschein und 29 Grad+++

Wer allerdings seinen Beach-Body nicht gefährden möchte, der kann sich natürlich auch sportlich betätigen. Wir haben für Sie einige Wanderwege in der Region zusammengetragen, die definitiv eine Fußreise wert sind.

Oder Sie bereisen ein paar echte Hingucker in Nürnberg, Erlangen oder Fürth. Sportbegeisterte kommen an diesem Wochenende aber auch anderweitig auf ihre Kosten, wie ein Blick in unsere Freizeit-Tipps verrät. Besonders Volleyball- und Marathon-Fans sollten jetzt hellhörig werden.

Bilderstrecke zum Thema SupermART, Sternen Nacht & Flughafenfest: Die XXL-Wochenendtipps In den kommenden Tagen ist jede Menge geboten. In Neumarkt geht das Frühlingsfest über die Bühne. Kunst und Kultur tut sich in den Hallen Auf AEG auf. Außerdem findet am Sonntag das beliebte Flughafenfest statt. Foodtruck Roundup und Streetfood Markt stehen an diesem Wochenende ebenfalls auf dem Programm. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps zum extra langen Wochenende.



Abends könnte selbstverständlich auch der heimische Grill angeschmissen werden. Aber wieso eigentlich der heimische?

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.



Und mit vollem Magen, liegt es sich bekanntermaßen am besten: Also am Wochenende einfach den Fernseher auf die Terrasse stellen und ein bisschen Netflixen.

Bilderstrecke zum Thema Redaktionstipps: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten Keinen Überblick mehr im Serien-Dschungel? Wir geben eine Übersicht über die besten Eigenproduktionen des Streaming-Anbieters Netflix. Von Kult-Serien bis zu Liebhaber-Formaten. Von Animation bis Science-Fiction. Von "American Vandal" bis "The Crown".



mw