Mit drei Promille: Autofahrer fällt Ampelmast am Plärrer

Gesamte Signalanlage am Plärrer fiel aus - 13.000 Euro Schaden - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Mit knapp drei Promille Alkohol im Blut hat ein 32-Jähriger mit seinem Wagen einen Ampelmast am Nürnberger Plärrer umgefahren. Kostenpunkt: rund 13.000 Euro.

Wie die Polizei berichtete, fuhr der Betrunkene Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr auf dem Plärrer in Richtung Fürther Straße. Allerdings war der Mann nicht mehr in der Lage, die Spur zu halten. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Ampelmast. Die Folge: Die gesamte Signalanlage am Plärrer fiel aus.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.000 Euro. Eine Streife nahm den Beschuldigten fest, ein Bluttest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von knapp drei Promille Alkohol. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher, verletzt wurde laut Polizei niemand. Gegen den Unfallfahrer ist jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

