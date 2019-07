Mit Gewittern ins Wochenende: Der Freitag wird nass

Erst ab Montag wird es wieder etwas sommerlicher - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Das freundliche Wetter macht Pause - denn jetzt wird es erst einmal ungemütlich! Das Wochenende startet mit Gewittern, Besserung ist erst Anfang nächster Woche in Sicht.

+++ Für den Freitag kündigen sich am Nachmittag Gewitter und Niederschläge an. Bei Temperaturen von maximal 24 Grad bleibt es immerhin mild, in der Nacht kühlt es auf 13 Grad ab.

+++ Die Gewitter kommen auch am Samstag zurück. Nach leichten Regenschauern am Morgen wird's ungemütlich: Die Wettermodelle erwarten, je nach Ort, Gesamtregenmengen von bis zu 45 Liter pro Quadratmeter! Die Temperaturen pendeln sich um etwa 20 Grad ein.

+++ Erst ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder minimal an. Erwartet werden 24 Grad und ein wechselhaft bewölkt-klarer Himmel. Erst ab Montag gehen die Regenfälle zurück und der Sommer kehrt ganz langsam wieder in der Region ein.