Mit Kleid und Sekt: Die Bilder der Abi-Feiern in der Region

Gymnasiasten feiern in Höchstadt, Forchheim oder Gunzenhausen ihren Abschluss - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Algebra, Textverständnis, Listening - die fleißigen Lernstunden haben die Abiturienten in der Region schon vor Wochen hinter sich gebracht. Nun gibt es den Lohn dafür. Wir haben die Bilder der Abi-Feiern aus Forchheim, Höchstadt und von vielen, vielen mehr.

Das Abitur haben die ehemaligen Gymnasiasten in der Tasche. Einige von Ihnen werden studieren, andere steigen direkt ins Arbeitsleben ein, wiederum andere werden in ihren jungen Jahren wohl noch ein wenig die Welt erkunden. Davor sehen sich die Absolventen in der Region jedoch noch beim Abi-Ball. In schicken Kleidern und eleganten Smokings werfen sich die Abiturienten noch einmal in Schale, um einen unvergessenen Tag gebührend zu feiern. Wir haben die Bilder:

Bilderstrecke zum Thema Sakko, Stil und Sause: Der Abi-Ball beim Schliemann-Gymnasium Freudige Gesichter bei den Abiturienten des Fürther Heinrich-Schliemann-Gymnasiums. Bei der Absolventenfeier im Stadttheater feierten die jungen Frauen und Männer mit den elegantesten Stoffen, die die Abendgaderobe zu bieten hat. Wir haben die Bilder.



Bilderstrecke zum Thema Gymnasium Höchstadt: Die Abi-Zeugnisse sind verteilt Es ist bestanden, jetzt auch ganz offiziell: Höchstadts Abiturienten haben ihren Abschluss in der Tasche und das beim Ball in der Aischtalhalle gebührend gefeiert. Die Bilder - hier entlang.



Bilderstrecke zum Thema Feierliche Abschlussfeier am SMG Im feierlichen Rahmen wurden die 63 Abiturienten des Simon-Marius-Gymnasiums Gunzenhausen verabschiedet. Mit ihrem Abitur in der Tasche stehen ihnen nun unendlich viele Wege offen, so die Grußwortredner unisono, die den jungen Leuten die besten Wünsche mit auf den Weg gaben.