Mit Pfeilen schwer verletzt: Männer waren wohl Zufallsopfer

Polizisten nahmen den verdächtigen 34-Jährigen fest - vor 46 Minuten

NORDENDORF - Mit Pfeilen hat ein 34-Jähriger in der Nähe von Augsburg zwei Männer auf offener Straße niedergestreckt und schwer verletzt. Nachbarn des Täters ließen die Verletzten nach der Tat am Dienstag in ihr Haus, um sie vor weiteren Schüssen zu schützen.

Mehrere Notrufe gingen am Dienstagmittag bei der Polizei ein und meldeten einen Angriff auf zwei Männer im schwäbischen Nordendorf (Landkreis Augsburg). Das Ungewöhnliche: Die beiden Opfer wurden mit Pfeilen angeschossen. © NEWS5 / Schmelzer



Polizisten nahmen den verdächtigen 34-Jährigen fest. Ein 39-Jähriger erlitt durch einen Pfeil schwere Gesichtsverletzungen. Er hielt sich zum Tatzeitpunkt zufällig außerhalb seines Kleintransporters in der Nordendorfer Raiffeisenstraße auf.

Außerdem wurde ein 47-jähriger Lkw-Fahrer am Oberkörper durch einen Treffer ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Männer sind außer Lebensgefahr und befinden sich in Krankenhäusern.

Laut Polizei Schwaben waren die beiden Männer Zufallsopfer des deutschen mutmaßlichen Täters. Gegen den vorläufig festgenommenen Mann wird wegen versuchter Tötungsdelikte ermittelt. Bei der Waffe handelt es sich um ein gewehrähnliches, auf Druckluft basierendem Abschussgerät für Pfeile.

Der festgenommene 34-Jährige schweigt bislang. Am Mittwochnachmittag soll er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser soll über einen Haftbefehl wegen des versuchten Mordes in zwei Fällen entscheiden.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch, 28. August 2019, gegen 11.28 Uhr aktualisiert.

