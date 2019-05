Mit Sitzerhöhung: Achtjähriger mit Spritztour auf Dultplatz

SULZBACH-ROSENBERG - Mit gerade einmal acht Jahren lenkte ein Achtjähriger in Sulzbach-Rosenberg ein Fahrzeug auf dem Dultplatz. Besonders kreativ war die Konstruktion der Sitzerhöhung.

Ein 37-Jähriger und ein acht Jahre alter Junge sitzen in einem Fahrzeug. Daran mag erstmal nichts außergewöhnlich sein. Zumindest solange nicht, bis einem aufmerksamen Bürger am Donnerstagabend auffiel, dass der Junge am Lenkrad sitzt. Dieser genehmigte sich auf dem Dultplatz in Sulzbach-Rosenberg ein paar unerlaubte Fahrstunden an der Seite des Erwachsenen. Der Passant alarmierte daraufhin die Polizei, die den Wagen aber bei der Ankunft dort nicht mehr sichten konnten.

Der Mitteiler notierte allerdings das Kennzeichen, sodass sich die Polizeistreife zur Adresse des Wagenhalters aufmachte. Auf einem Großparkplatz an der Bayreuther Straße wurde das Fahrzeug dann gesichtet - mit dem "kleinen Mann am Steuer", wie die Polizei berichtet. Um über das Lenkrad sehen zu können, saß der Achtjährige auf einer konsturierten Sitzerhöhung aus zusammengefalteten Aluminiumplatten. Diese werden normalerweise gegen Frost auf Autoscheiben ausgelegt.

Der 37-Jährige, eine Bezugsperson des Jungen, muss sich nun einem Strafverfahren wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

