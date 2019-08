Mit Totenkopf bedroht: Mann tyrannisierte Ex in Franken

Außerdem veröffentlichte er Nacktbilder seiner früheren Partnerin - vor 24 Minuten

ASCHAFFENBURG - Das Aus in der Beziehung hat einen 44-Jährigen zum Tyrannen für seine Ex werden lassen - am Donnerstag erwartet den Mann am Landgericht Aschaffenburg sein Urteil.

Er hatte zugegeben, unter anderem Nacktbilder seiner früheren Partnerin öffentlich gemacht zu haben. Darüber hinaus ist er aber noch wegen rund eines Dutzends weiterer Delikte angeklagt.

Die Palette reicht vom Versicherungsbetrug nach einem vorgetäuschten Einbruch in sein Fitnessstudio bis zu Toten- und Grabschändung - er hatte laut Anklage seine Ex mit einem Totenschädel bedroht. Den Vorwurf, er habe seine Verflossene mit einer Rohrbombe töten wollen, bestreitet der Mann.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen nach dem Ende der Beweisaufnahme am Donnerstag ihre Plädoyers in dem Prozess halten. Anschließend wird das Urteil des Gerichts erwartet.

